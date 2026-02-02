Biathlet Horn offen für Neues

Olympia-Starter Philipp Horn testete im vergangenen Jahr wie einige andere Biathleten das Hitzetraining. "Wir haben auf jeden Fall Ideen, wie wir das mit ins Training einbauen können. Ich wäre bereit dazu, wenn die Studienlage dementsprechend ist", sagte Horn der dpa. Es sei "sehr, sehr anstrengend, weil der Körper sich dagegen wehrt. Aber wenn dadurch ein Trainingsreiz gesetzt wird, der etwas bringt, dann hätte ich damit kein Problem".

Deutlich weniger bekannt ist, wie weit verbreitet Höhenmasken im Training auch bei Biathletinnen und Biathleten sind. In den Fokus geriet dieses Gerät im Dezember, als der Norweger Sivert Guttorm Bakken tot in seinem Hotelzimmer in Italien aufgefunden wurde. Er trug eine dieser Masken, die laut norwegischen Medienberichten auf einem simulierten Wert von 7.000 Metern eingestellt war. Ob die Maske die Ursache für den Tod des 27-Jährigen war, ist nicht bekannt. Bakken hatte wegen einer Herzmuskelentzündung 2022 zwei Jahre pausieren müssen. Erst im März sollen die Obduktionsergebnisse veröffentlicht werden.

Wie gefährlich sind Höhenmasken?

Höhenmasken schränken den Luftstrom ein, dadurch muss die Atemmuskulatur stärker arbeiten, ohne dabei aber weniger Sauerstoff pro Atemzug zu bekommen. Die Geräte sind mit Ventilen regulierbar und können so verschiedene Höhen simulieren. Sie gelten als umstritten und unter Experten nicht als Ersatz für einen Aufenthalt im Hochgebirge.

Die Masken, die sowohl beim Sport als auch in Ruhephasen verwendet werden können, sind in Online-Shops mit wenigen Klicks erhältlich. Der norwegische Biathlon-Verband reagierte schnell nach Bakkens Tod und untersagte den Einsatz. Sie seien nicht Teil offizieller Trainingsprogramme gewesen, die Nutzung habe in der Eigenverantwortung der Athleten gelegen. Angeblich hätten sie nur wenige im Team genutzt, in der deutschen Auswahl kamen sie bislang gar nicht zum Einsatz.