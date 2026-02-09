Biathlon in Antholz: Fratzscher startet im Einzel

Während Horn, Fratzscher und Zobel ihre Olympia-Debüts geben, muss der in Oberhof trainierende Justus Strelow zuschauen. Er hatte zur Mixed-Staffel gehört, die am Sonntag Bronze gewonnen hatte. „Das ist keine Entscheidung gegen Justus und gegen seine Qualitäten, die er unbestritten hat“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Allerdings sei die schwere Laufrunde in diesem Wettbewerb keine, die dem Sachsen besonders liegt: „Da würde die läuferische Lücke zu sehr aufreißen. Da wir den Justus definitiv im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele brauchen werden, ist diese Entscheidung so ausgefallen.“