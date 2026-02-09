 
Biathlon in Antholz Fratzscher startet im Einzel

Deutschlands Skijäger wollen erneut überraschen, Gold-Kandidaten sind aber andere. Ein Medaillengewinner muss zuschauen.

Schnappschuss vom Training am Montag: Lucas Fratzscher. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Überraschung vor dem Einzel der Männer: Der 31-jährige Thüringer Lucas Fratzscher (Oberhof) ist ins deutsche Biathlon-Aufgebot gerückt und nimmt an diesem Dienstag ab 13.30 Uhr ebenso wie Philipp Nawrath, David Zobel und Philipp Horn die 20 Kilometer in Angriff.

Während Horn, Fratzscher und Zobel ihre Olympia-Debüts geben, muss der in Oberhof trainierende Justus Strelow zuschauen. Er hatte zur Mixed-Staffel gehört, die am Sonntag Bronze gewonnen hatte. „Das ist keine Entscheidung gegen Justus und gegen seine Qualitäten, die er unbestritten hat“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Allerdings sei die schwere Laufrunde in diesem Wettbewerb keine, die dem Sachsen besonders liegt: „Da würde die läuferische Lücke zu sehr aufreißen. Da wir den Justus definitiv im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele brauchen werden, ist diese Entscheidung so ausgefallen.“

Nach dem Bronze-Coup mit fehlerfreien Schießleistungen von Nawrath und Strelow am Sonntag gehören die Deutschen im kräftezehrenden Einzel auf 1600 Metern Höhe höchstens zum erweiterten Favoritenkreis. Die aussichtsreichsten Anwärter auf Medaillen sind der französische Gesamtweltcupführende Eric Perrot, der Italiener Tommaso Giacomel und der Norweger Johan-Olav Botn.