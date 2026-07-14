Freitagabend an der Jugendherberge Gräfenroda. Auf dem Bolzplatz wird nicht etwa gekickt, es wird geschossen. „Wir haben gerade unseren Abschlusswettkampf gemacht“, erzählt Mario Milde-Apel vom SV Eintracht Frankenhain. In der Küche wird derweil fleißig am Abendbrot gewerkelt. „Traditionell gibt es am Freitag einen Thüringer-Abend mit Leckerem vom Grill. Zudem laden wir die Eltern unserer Kinder dazu ein“, ergänzt Thomas Heyer, Abteilungsleiter Biathlon.