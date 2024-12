Kontiolahti - Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen wird aufgrund von Herzrhythmusstörungen eine Wettkampfpause einlegen. Wie der norwegische Verband mitteilte, wird die 28-Jährige weder am heutigen Massenstart im finnischen Kontiolahti teilnehmen noch die Weltcup-Station in Hochfilzen am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Stattdessen reist Tandrevold zurück in ihre Heimat und lässt sich dort betreuen.