Biathlon-Fest in Oberhof:: Sechs Wettkämpfe, tausende Fans, einzigartige Stimmung

Buntes Rahmenprogramm

Gute Stimmung ist aber nicht nur während der Wettkämpfe garantiert. Auch das Rahmenprogramm des BMW IBU Weltcups Biathlon 2025 in Oberhof ist prall gefüllt und überzeugt kleine und große Fans. Schon am Mittwoch, 08. Januar 2025 steigt ab 19 Uhr die Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz in Oberhof, zu der die Weltcup-Teams eingeladen sind. An gleicher Stelle werden am Freitag, 10. Januar 2025 ab 19 Uhr die Sieger der Sprintrennen und am Samstag, 11. Januar 2025 ab 19 Uhr die Sieger der Verfolgungswettkämpfe gefeiert.