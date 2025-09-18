Biathlon-Event in München: Alle Superstars sind dabei

Biathlon und Entertainment in der bayerischen Metropole: Mit einem neuen Saisoneröffnungsformat will der Biathlon-Weltverband noch mehr Publikum generieren.
Sport, Action und Festival-Feeling: Am 18. und 19. Oktober messen sich die besten Biathletinnen und Biathleten bei der Premiere des LOOP ONE Festivals im Münchner Olympiapark. Das Event bringt Biathlon und Entertainment mitten in die Stadt: Neben packenden Wettkämpfen in einem innovativen Format bietet das Festival angesagte Musik-Acts und spannende Mitmach-Aktionen.
Die perfekte Mischung aus Weltklasse-Biathlon und Festival-Atmosphäre bringt die Faszination des Biathlon-Sports nach München. Die Rennstrecke verläuft mitten in der Stadt: Der Kurs rund um den Olympiasee bietet Zuschauerbereiche mit optimaler Sicht, Festival-Atmosphäre und vielfältigen Verpflegungsmöglichkeiten – und lässt die Fans jede Sekunde des Rennens hautnah miterleben. Ein absolutes Highlight für jeden Biathlon-Fan.
Das Festival startet am Samstag, den 18. Oktober, mit den Wettkämpfen im Para- und im Jugendbiathlon. Umrahmt werden die Wettkämpfe von Mitmach-Aktionen und Live-Musik.
Am Sonntag, den 19. Oktober, sind dann die weltbesten Biathletinnen und Biathleten am Start, unter anderem aus Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien – und natürlich Deutschland. Neben internationalen Stars wie Lou Jeanmonnot, Gesamweltcup-Sieger Sturla Holm Laegreid, Eric Perrot und Quentin Fillon Maillet können sich die Fans auf acht der besten DSV-Skijäger freuen: Bei den Frauen gehen Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß, Marlene Fichtner, Selina Grotian und Janina Hettich-Walz auf die Strecke, bei den Männern der Thüringer Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Trainingskollege Justus Strelow sowie Philipp Nawrath und Roman Rees.