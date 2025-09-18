Biathlon-Event in München: Alle Superstars sind dabei

Hat sich mit guten Ergebnissen bei den Deutschen Meisterschaften für München empfohlen: Lucas Fratzscher vom WSV Oberhof. Foto: Kevin Voigt

Am Sonntag, den 19. Oktober, sind dann die weltbesten Biathletinnen und Biathleten am Start, unter anderem aus Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien – und natürlich Deutschland. Neben internationalen Stars wie Lou Jeanmonnot, Gesamweltcup-Sieger Sturla Holm Laegreid, Eric Perrot und Quentin Fillon Maillet können sich die Fans auf acht der besten DSV-Skijäger freuen: Bei den Frauen gehen Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß, Marlene Fichtner, Selina Grotian und Janina Hettich-Walz auf die Strecke, bei den Männern der Thüringer Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Trainingskollege Justus Strelow sowie Philipp Nawrath und Roman Rees.