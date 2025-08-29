Die geballte Thüringer Biathlon-Elite um die WM-Medaillengewinner Justus Strelow und Danilo Riethmüller misst sich an diesem Samstag ab 10 Uhr beim Lapua Cup in Oberhof. Dabei steht von der Altersklasse 16 bis zu den Senioren ein Sprint auf dem Programm. Mit dabei sind auch Starter von Vereinen aus dem Harz. Lapua ist ein Produzent von Biathlon-Munition und seit Jahren Namensgeber dieser Veranstaltung auf Skirollern.