Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier bei minus sieben Grad ist am Mittwochabend der Startschuss zum Biathlon-Weltcup 2026 in Oberhof gefallen. Zahlreiche Athleten folgten der Einladung und präsentierten sich, ihre Fahnen und ihre Teams den Fans auf dem Oberhofer Stadtplatz. Damit beginnt in Oberhof nicht nur der alljährliche Biathlon-Wettbewerb, sondern ein ganzer Reigen von insgesamt fünf aufeinander folgender Weltspitzen-Events in Langlauf, Nordischer Kombination und Rennrodeln – was dem Thüringer Wald eine Art kleine olympische Winterspiele beschert.