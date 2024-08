Biathlet, Polizeimeister, Gärtner, Jäger, Maler, Zimmerer – Danilo Riethmüller hat eine Berufung, einen Beruf und viele Vorlieben. „Bei mir wird es nicht langweilig“, sagt der 24-Jährige. Mit einem siebten Platz im Januar beim Weltcup in Antholz deutete der Wahl-Oberhofer sein großes Potenzial mehr als nur an und krönte damit eine starke Saison. Im zweitklassigen IBU-Cup glänzte er konstant mit vielen Top-Ergebnissen und mit Rang vier in der Gesamtwertung, eingerahmt von fünf Norwegern. Vor elf Jahren zog es ihn aus Hasselfelde im Harz an den Bundesstützpunkt in den Thüringer Wald. Nun soll die Biathlon-Karriere endlich richtig Fahrt aufnehmen.