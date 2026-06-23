Die ARD hat den Abschied von Biathlon-Experte Erik Lesser offiziell bestätigt. „Erik Lessers Entscheidung, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen, lässt sich nicht mit der intensiven Expertentätigkeit kombinieren. Daher haben wir uns in aller Freundschaft entschieden, dass unsere regelmäßige Zusammenarbeit jetzt endet. Erik wird aber sicherlich auch in Zukunft ein gern gesehener Gast bei ARD-Wintersport-Übertragungen bleiben“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Zugleich wurde der Vertrag mit Arnd Peiffer verlängert. Wer Lesser ersetzt, ist offen.