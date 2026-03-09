Platz drei beim Revival: Die Biathlon-Altmeister Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp haben ihr Versprechen wahr gemacht und sind am Sonntag als Staffel beim Finale des diesjährigen Deutschlandpokals in Ruhpolding gestartet. Am Ende mussten sich die mittlerweile zurückgetretenen Staffel-Olympiasieger von 2014 mit Rang drei hinter Bayern I und Bayern II begnügen. Im Ziel betrug der Rückstand 1:05 Minuten auf die Sieger.