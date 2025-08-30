Als die Ergebnislisten vorlagen und die kleine Siegerehrung begann, strahlte die Sonne über der Oberhofer Biathlon-WM-Arena. Und Simon Kaiser strahlte mit. Der Lokalmatador vom WSV Oberhof hatte soeben den 10-km-Sprint der Männer beim traditionellen Lapua Cup gewonnen. Der 26-Jährige siegte in 23:10,9 Minuten mit einem Schießfehler vor David Zobel (23:40,1/1) und Danilo Riethmüller (23:52,8/2). Vierter wurde Justus Strelow (24:05,5/2). Der Erfurter Strelow bestritt das Rennen allerdings mit angezogener Handbremse und als Test für den internationalen City Biathlon am Sonntag in Dresden. Die Plätze fünf und sechs gingen an Nils Schneiderling und Benjamin Menz.