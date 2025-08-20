Tobias Reiter ist längst kein Trainer-Novize mehr. Nach Beendigung seiner Biathlon-Laufbahn fasste er als junger Übungsleiter rasch Fuß im neuen Job. Von 2014 bis 2018 agierte er bereits einen Olympiazyklus lang als Co-Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Auf eigenen Wunsch kehrte er anschließend ins zweite Glied zurück. Nach den Dissonanzen mit Männer-Bundestrainer Uris Velepec und dessen plötzlichem Rückzug noch während der vergangenen Saison rückte Reiter im Februar überraschend an höchste Stelle. Als Chefcoach zeigt er jetzt gemeinsam mit Assistent Jens Filbrich (Oberhof) Verantwortung für die Männer-Auswahl. Beide, Reiter und Filbrich, sehen sich übrigens zum Verwechseln ähnlich. Reiter lebt in Hinterwössen bei Reit im Winkl und ist verheiratet.