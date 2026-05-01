Ruhpolding (dpa/lby) - Der deutsche Biathlet Johannes Kühn hat seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. "Nach 24 Jahren Biathlon ist es Zeit, meine aktive Karriere zu beenden", schrieb der 34-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit Fotos seiner Karriere. "Ob ich immer zufrieden war, natürlich nicht. Habe ich viele gute Ergebnisse verschossen, bestimmt. Das ist Biathlon", schrieb der Athlet vom WSV Reit im Winkl weiter und dankte Weggefährten.
Biathlon Biathlet Johannes Kühn beendet seine Karriere
dpa 01.05.2026 - 11:04 Uhr