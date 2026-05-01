Biathlon: Biathlet Johannes Kühn beendet seine Karriere

Kühn debütierte 2012 im Weltcup und absolvierte dort mehr als 200 Rennen. Seinen einzigen Einzelsieg feierte der Zollbeamte im Dezember 2021 im Sprint im österreichischen Hochfilzen. Zudem gewann er bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide mit der deutschen Staffel die Bronzemedaille. Er nahm zweimal an den Olympischen Spielen - 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking - teil, verpasste zuletzt jedoch die Qualifikation für die Spiele in Italien.