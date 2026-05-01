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Biathlon Biathlet Johannes Kühn beendet seine Karriere

Ein Einzelsieg, zwei Olympia-Teilnahmen und WM-Bronze: Johannes Kühn zieht nach 24 Jahren Biathlon einen Schlussstrich.

Biathlon: Biathlet Johannes Kühn beendet seine Karriere
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Beendet seine Karriere als Biathlet: Johannes Kühn. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Ruhpolding (dpa/lby) - Der deutsche Biathlet Johannes Kühn hat seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. "Nach 24 Jahren Biathlon ist es Zeit, meine aktive Karriere zu beenden", schrieb der 34-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit Fotos seiner Karriere. "Ob ich immer zufrieden war, natürlich nicht. Habe ich viele gute Ergebnisse verschossen, bestimmt. Das ist Biathlon", schrieb der Athlet vom WSV Reit im Winkl weiter und dankte Weggefährten. 

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Kühn debütierte 2012 im Weltcup und absolvierte dort mehr als 200 Rennen. Seinen einzigen Einzelsieg feierte der Zollbeamte im Dezember 2021 im Sprint im österreichischen Hochfilzen. Zudem gewann er bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide mit der deutschen Staffel die Bronzemedaille. Er nahm zweimal an den Olympischen Spielen - 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking - teil, verpasste zuletzt jedoch die Qualifikation für die Spiele in Italien.