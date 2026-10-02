In Winterberg fand der erste DSV-Schülercup der Saison 2026/27 für die Altersklassen 13 bis 15 statt. Hier gingen für den WSV Scheibe-Alsbach Hannes Friedrich, Lukas Greiner und Jesko Weigelt in der AK 15 an den Start. Für sie stand zunächst das Ringwertungsschießen auf dem Programm. Dabei absolvierten die Jungs zehn Schuss im liegenden und zehn Schuss im stehenden Anschlag. Hier überzeugte Hannes mit einem hervorragenden Schießen – er traf 170 der 200 möglichen Ringe und sicherte sich damit den zweiten Platz. Lukas kam nicht ganz so gut zurecht; er traf 157 Ringe und belegte Rang zwölf. Eher schlecht lief es bei Jesko, der mit 145 Ringen mit Rang 18 vorlieb nehmen musste.