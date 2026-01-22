Im Rahmen des Alpencups fand in Hochfilzen in Österreich auch der dritte Deutschlandpokal-Wettbewerb der Saison statt. Knapp 350 Biathleten aus Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Tschechien, Spanien, Rumänien, Großbritannien, Australien, Liechtenstein, den Niederlanden und den USA waren gekommen – unter ihnen auch Anna-Maria Greiner und Janne Linnea Weigelt vom WSV Scheibe-Alsbach. Um die Streckengleichheit im Deutschlandpokal zu wahren, mussten die beiden „Scheiber“, die in Deutschland in der Jugend II (Jahrgang 2007/08) an den Start gehen, in Hochfilzen bei den Juniorinnen (Jahrgang 2005/06) starten. Als Jüngste bei den 43 jungen Damen schlugen sie sich durchaus achtbar.