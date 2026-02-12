"Ich habe die Party ruiniert"

Für diese Aktion gab es viel Kritik. Vor allem auch, weil der Olympiasieg von Landsmann Johan-Olav Botn dabei völlig unterging. "Man könnte sagen, ich habe die Party ruiniert", sagte Laegreid. Das sei aber nicht seine Absicht gewesen, deswegen ging die Entschuldigung speziell auch an Botn. "Ich glaube, er hat im Nachhinein verstanden, dass es nicht der richtige Ort dafür war", sagte Norwegens Schießtrainer Siegfried Mazet, der die Entschuldigung bestätigte: "Es war wichtig für Sturla, es vor allen auszusprechen."