Antholz - Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid hat vor dem nächsten Olympia-Rennen bei seinem Team für sein öffentliches Seitensprung-Geständnis um Entschuldigung gebeten. Wie der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" sagte, habe er bei einem gemeinsamen Essen schon am Mittwochabend das Wort ergriffen. "Ich wollte vor allen sprechen und mich bei allen entschuldigen", sagte der 28-Jährige. "Ich habe gesagt, dass es eine harte Woche war und ich nicht ich selbst gewesen bin."