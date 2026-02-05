"Ich versuche jetzt auch, die Rennen, die noch kommen, einfach zu genießen", sagte Preuß. Ob sie gleich zum Auftakt in der deutschen Mixed-Staffel am Sonntag (14.05 Uhr) in Südtirol am Start stehen wird, ist noch nicht bekannt. Maximal gibt es sechs Chancen auf Medaillen für sie, in einem Einzelrennen stand sie bei Winterspielen noch nie auf dem Podest. Bronze mit der Staffel 2022 in Peking ist ihr bislang größer Olympia-Erfolg. "Mit den Olympischen Spielen habe ich meine eigene Rechnung offen", sagte Preuß deswegen auch.