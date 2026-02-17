"Tobi hat gestern eine Ansprache gemacht, es war die beste Traineransprache, die ich bisher gehabt habe. Wir sind da rausgegangen und waren der festen Überzeugung, wir rocken das Ding hier heute. Die Enttäuschung ist sehr groß", sagte Horn in der ARD. Nach insgesamt zwölf Nachladern kamen die Deutschen mit einem Rückstand von 1:48,3 Minuten auf Frankreich ins Ziel. Klopp hatte am Schießstand mitgefiebert, ehe er die Schlussrunde mit der Glocke einleitete. Silber sicherte sich Norwegen, Bronze ging an Schweden.