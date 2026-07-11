Bis zum Winter dauert es noch ein Weilchen, doch für den vierfachen Biathlon-Olympiasieger im Ruhestand Sven Fischer hat die Vorbereitung auf die neue Biathlonsaison längst begonnen. Genau genommen ist er in seiner journalistischen Funktion das gesamte Jahr über einsatzfähig und beweist seine starke Form im Sommerinterview in der Lokalredaktion Schmalkalden. Ein dreieinhalbstündiges Gespräch mit einer breiten Trefferfläche zu verschiedenen Themen, mit der Expertentätigkeit für die ZDF-Biathlonübertragungen im Zentrum.