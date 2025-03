Wer in schneearmen Wintern eine präparierte Langlaufloipe sucht, der wird in Oberhof fündig – und das abseits der Skihalle. In der Biathlon-Arena am Grenzadler herrschen seit Anfang Dezember bis jetzt beste Wintersportbedingungen, den Schneedepots sei Dank. Aufgefahren wird die Loipe für die Trainingseinheiten der Leistungs- und Nachwuchssportler sowie für Wettkämpfe von nationaler und internationaler Bedeutung.