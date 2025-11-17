Die deutschen Biathleten gehen ohne die langjährigen Leistungsträger Johannes Kühn und Roman Rees in die anstehende Weltcup-Saison. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) via Instagram bekannt gab, gehören beim Auftakt in Östersund neben den gesetzten Justus Strelow (Erfurt/Bad Schmiedeberg) und Philipp Nawrath (Nesselwang) auch Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riethmüller zum Aufgebot. Das Quartett setzte sich nach den finalen Ausscheidungsrennen im schwedischen Idre durch. Damit werden gleich fünf Athleten aus der Oberhofer Trainingsgruppe die Reise nach Schweden antreten.