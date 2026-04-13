Die Vorschlussrunde um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach wurde am Sonntag in Schönbrunn ausgelost. Den Rahmen dazu bildete das Kreisoberligaspiel des SV Schleusegrund Schönbrunn gegen die SG SV Goßmannsrod. Und der Kreisfußballausschuss (KFA) Südthüringen hatte sich zur Auslosung der Halbfinalbegegnungen eine ganz bekannte Glücksfee eingeladen. Die Olympiateilnehmerin Vanessa Voigt aus Rotterode zog die vier Lose. Die Biathletin hatte ja bei Olympia in Italien die Bronzemedaille in der Mixed-Staffel gewonnen.