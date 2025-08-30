Am 28. Januar verkündeten Vanessa Voigt und der Deutsche Skiverband wegen akuter gesundheitlicher Probleme das Saisonaus der Top-Biathletin. Nun, an diesem Sonntag und damit fast auf den Tag genau sieben Monate später, kehrt die 27-Jährige beim City Biathlon in Dresden ins Wettkampfgeschehen zurück. Die Bühne ist eine große, denn im zehnköpfigen Damen-Feld tummelt sich viel Weltklasse. Beispielsweise die Französin Lou Jeanmonnot.