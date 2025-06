Wo andere Wander- oder Winterurlaub machen, schwitzten die deutschen Biathleten in den vergangenen zwei Wochen richtig. Livigno in den italienischen Alpen und Obertilliach in Osttirol bis zum Sonntag sind die beiden Stationen der deutschen Männer-Nationalmannschaft im ersten von drei Höhentrainingslagern in diesem Jahr. Die Damen-Riege weilt derweil ohne Weltmeisterin Franziska Preuß gleich zwei Wochen lang in luftiger Höhe in Livigno auf über 1800 Meter.