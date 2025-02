Biathlet Simon Kaiser wird Zweiter: Vom Krankenbett aufs Podest

Sprint und Verfolgung musste Biathlet Simon Kaiser noch krankheitsbedingt auslassen, im Massenstart 60 stürmte er mopsfidel auf das Podest: Mit Platz zwei am Samstag beim IBU-Cup in Ridnaun erreichte der Oberhofer sein bislang bestes Saisonergebnis in der zweiten Biathlon-Liga. Der 25-Jährige verließ den Schießstand nach dem vierten Schießen als Führender, musste sich im Zielsprint aber dem Norweger Johannes Dale-Skjevdal geschlagen geben. Kaiser musste zwei Strafrunden laufen, Dale-Skjevdal drei. Kaisers Oberhofer Vereinskollege Lucas Fratzscher (2) verpasste das Podium auf Rang vier nur um 0,5 Sekunden hinter Isak Frey (Norwegen/3).