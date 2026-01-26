Biathlet Sebastian Samuelsson: „Ich laufe gegen gedopte Gegner“

„Das ist schlecht, man müsste deutlich mehr testen. Gleichzeitig ist das ein Trend, der sich seit einigen Jahren fortsetzt“, sagte Staffel-Olympiasieger Samuelsson. Auf die Frage, warum das so sei, bekomme er immer die gleiche Antwort: „Dass Tests sehr teuer sind und fast alle Proben negativ ausfallen. Und dann kann man sich fragen: Sind viele Dopingtests wirklich ein effektives Mittel, um Betrüger zu überführen?“ Neben vermehrten Tests müsse man aus Sicht Samuelssons auch andere Ermittlungswege im Anti-Dopingkampf einschlagen.