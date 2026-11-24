„Sobald du aufhörst, dich zu verbessern, wirst du automatisch schlechter.“ Sagt Philipp Horn und bedient sich dabei eines Spruchs seines einstigen Trainingskollegen Arnd Peiffer. Horn ist in diesem Monat 32 Jahre alt geworden – und motiviert wie mit 23. „Ich habe noch immer Bock, mich zu verbessern. Und ich habe immer noch Spaß am Training“, gesteht der Routinier im Biathlon-Podcast „Extrarunde“, „und so lange ich dieses Feuer noch spüre, werde ich nicht aufhören.“