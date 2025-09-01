Justus Strelow stand der Schreck noch eine Stunde nach dem Rennen ins Gesicht geschrieben. „Ich bin froh, dass ich das Ding überlebt habe und heil ins Ziel gekommen bin“, schimpfte der Top-Biathlet im Anschluss an den City Biathlon in Dresden. Damit meinte der Lokalmatador von der SG Stahl Schmiedeberg nicht die körperlichen Strapazen der Tempo-Hatz durch die Dresdner Innenstadt, sondern einen durchaus gefährlius Strelowchen Zwischenfall.