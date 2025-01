Dreifachmord dauerte gerade einmal 16 Sekunden

Hintergrund des Verbrechens waren jahrelange Nachbarschaftsstreitereien in dem Haus in Langweid. Am 28. Juli 2023 hatte der Mann, der als Sportschütze die Pistole legal besaß, einem Ehepaar im Treppenhaus aufgelauert und den 49 und 52 Jahre alten Opfern in den Kopf geschossen. Danach feuerte er durch die Wohnungstür eines weiteren Paares und tötete eine 72 Jahre alte Frau, die wegen der Schüsse gerade durch den Türspion schaute und ebenfalls im Kopf getroffen wurde.