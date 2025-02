Ingolstadt (dpa/lby) - Ein tödlicher Raserunfall auf der Autobahn 9 beschäftigt bereits zum dritten Mal das Landgericht Ingolstadt. Ein Autofahrer war in einem Bereich, in dem nur Tempo 100 erlaubt war, mit mehr als 200 km/h in ein vorausfahrendes Fahrzeug gerast. Der 22 Jahre alte Fahrer des voran fahrenden Wagens hatte keine Überlebenschance.