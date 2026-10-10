Bezirksparteitag: Forderungen nach Schröder-Rauswurf in der SPD

"Ein Altkanzler, der auf Geburtstagspartys von Kriegsverbrechern geht, macht sich nicht nur für die SPD unmöglich", sagte der Co-Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Robin Mesarosch. "Schröder ist eine einzige Schande für das ganze Land." Der bayerische Co-Landeschef Sebastian Roloff sagte, ein Erfolg eines neuen Parteiausschlussverfahrens sei fraglich - er fügte aber hinzu: "Wenn es eine Chance gibt, sollte es versucht werden."