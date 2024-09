Der Straftäter hatte am 8. August an einem Freigang ins Kino in Plattling teilgenommen, bei dem ein anderer Insasse geflohen war. Der nun entkommene Mann sei bei diesem Freigang im August "in keinerlei Weise auffällig" gewesen, teilte der Bezirk mit. Nach den Vorfällen in den BKH in Deggendorf und Straubing läuft die Aufarbeitung.