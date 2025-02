Beziehungstat: Anklage wegen Mordversuchs nach Fenstersturz

Der Ehemann habe seine Frau als sein Eigentum betrachtet, sagen die Ankläger. Nach der Tat war der Afghane demnach geflüchtet. Es soll dann versucht haben, über Italien in sein Heimatland zu kommen. Aufgrund eines Haftbefehls wurde der Gesuchte Mitte Oktober in Rom am Flughafen Fiumicino festgenommen, ehe er via Dubai nach Kabul fliegen konnte. Zwei Wochen später wurde der Mann nach Deutschland in Untersuchungshaft gebracht.