Rosenheim (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann soll in Oberbayern seine Partnerin in einem Beziehungsstreit bewusstlos geschlagen haben. Als die Beamten am Freitagabend nach einem Notruf in Rosenheim eintrafen, lag die 23-Jährige regungslos auf dem Boden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei kann keine Angaben zur Schwere ihrer Verletzungen machen, sie seien aber nicht lebensgefährlich.