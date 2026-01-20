Nur Bares ist Wahres? Liest man die fast täglichen Meldungen über Coups der Schockanruf-Verbrecher, dann scheinen gerade unsere Senioren große Bargeld-Summen daheim unter der Matratze zu haben, die sie den Ganoven aushändigen. In dem Fall würde man sich ein Bargeld-Verbot wünschen, damit die Täter mit ihrer Beute nichts mehr anfangen können. Denn das ist ja auch der Hintergrund der Debatten über ein Bargeld-Verbot: Den Geldfluss bei größeren Summen nachvollziehbar zu machen, um so eventuelles Schwarzgeld abzuschöpfen.