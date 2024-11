Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Sozialwohnungen in Thüringen wird bis Ende des Jahrzehnts um 5.000 sinken - wenn nicht mehr in neuen Wohnraum mit Mietpreisbindung investiert wird. Darauf machten Abgeordnete mehrerer Fraktionen in einer von der Linken beantragten aktuellen Stunde im Landtag aufmerksam.