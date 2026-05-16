Rosenheim (dpa/lby) - Ein 47 Jahre alter Mann hat sich in Rosenheim bei einem Fahrradsturz schwere Verletzungen zugezogen. Passanten fanden den bewusstlosen Mann in der Nacht auf einer Straße liegend und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und war auch am Vormittag nicht ansprechbar. Laut Polizei ist Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Ermittler suchen Zeugen. Bislang ist nicht geklärt, ob der Mann allein stürzte oder ein Anderer beteiligt war.