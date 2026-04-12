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  4. Aufmerksame Neunjährige rettet demenzkranken Mann

Bewohner vermisst Aufmerksame Neunjährige rettet demenzkranken Mann

Ein Pflegeheimbewohner verschwindet spurlos. Ein umsichtiges Mädchen wird stutzig, als sie den Mann im Allgäu allein herumlaufen sieht und ruft ihre Mutter.

Bewohner vermisst: Aufmerksame Neunjährige rettet demenzkranken Mann
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Noch bevor die Polizei die Suche ausweiten kann, wird der Mann gefunden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Pfronten (dpa/lby) - Eine aufmerksame Neunjährige hat in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) geholfen, einen vermissten demenzkranken Mann in Sicherheit zu bringen. Der 60-jährige Bewohner verließ am Samstagnachmittag unbemerkt die Pflegeeinrichtung, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen seiner Erkrankung habe die Sorge bestanden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte; die Polizei wurde verständigt.

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Noch bevor die Suche ausgeweitet wurde, gab das Mädchen laut Polizei den entscheidenden Hinweis: Die Neunjährige bemerkte den allein umherlaufenden Mann und hatte laut Polizei den Eindruck, dass er Hilfe benötigen könnte. Sie wandte sich an ihre Mutter, die Polizei und Pflegeheim informierte. Rund eine Stunde nach seinem Verschwinden wurde der 60-Jährige wohlbehalten zurückgebracht.