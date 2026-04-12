Bewohner vermisst: Aufmerksame Neunjährige rettet demenzkranken Mann

Noch bevor die Suche ausgeweitet wurde, gab das Mädchen laut Polizei den entscheidenden Hinweis: Die Neunjährige bemerkte den allein umherlaufenden Mann und hatte laut Polizei den Eindruck, dass er Hilfe benötigen könnte. Sie wandte sich an ihre Mutter, die Polizei und Pflegeheim informierte. Rund eine Stunde nach seinem Verschwinden wurde der 60-Jährige wohlbehalten zurückgebracht.