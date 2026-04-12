Pfronten (dpa/lby) - Eine aufmerksame Neunjährige hat in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) geholfen, einen vermissten demenzkranken Mann in Sicherheit zu bringen. Der 60-jährige Bewohner verließ am Samstagnachmittag unbemerkt die Pflegeeinrichtung, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen seiner Erkrankung habe die Sorge bestanden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte; die Polizei wurde verständigt.
Bewohner vermisst Aufmerksame Neunjährige rettet demenzkranken Mann
dpa 12.04.2026 - 13:48 Uhr