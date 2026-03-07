Reichenberg (dpa/lby) - Ein Brand in einem Wohnhaus in Reichenberg (Landkreis Würzburg) hat einen geschätzten Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Ein 87 Jahre alter Bewohner kam am Mittag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen, die Flammen griffen auf ein Zimmer über. Die Kriminalpolizei ermittelt zur zunächst unbekannten Brandursache.