Das Medizinstipendium des Landkreis Schmalkalden-Meiningen geht in die nächste Runde. Der Kreis bietet als einer von wenigen in Deutschland auch weiterhin ein eigenes Stipendienprogramm für künftige Ärzte an. Wer Medizin studiert und im Anschluss im Landkreis Schmalkalden-Meiningen tätig sein möchte, kann sich ab sofort für das kommende Wintersemester 2025/26 bewerben. Das Bewerbungsformular steht online unter www.lra-sm.de >> Karriere >> Medizinstipendium des Landkreises zum Abruf bereit. Sollte es Bewerber geben, denen zu diesem Zeitpunkt noch keine Immatrikulationsbescheinigung vorliegt, kann diese noch bis zur Bescheiderteilung nachgereicht werden. Eine Antragsstellung ist bis zum 31. Juli möglich.