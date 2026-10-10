"Ich will nicht gewählt werden, um einen neuen Titel auf dem Briefkopf zu haben. Sondern weil ich eine Idee habe, hinter der sich auch der deutsche Sport versammelt", versicherte Mronz in dem Interview. Er betonte: "Wenn man ein bloßes Weiter-so will, dann bin ich der Falsche. Wenn man Entwicklung will, also die Notwendigkeit sieht, dass wir uns als DOSB stärker als Dienstleister für die Säulen des Sports aufstellen müssen, und wenn wir die Interessen des Sports wieder stärker in den Mittelpunkt stellen wollen, um eine höhere Akzeptanz zu erreichen, dann ist dies mein Angebot."