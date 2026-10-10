Berlin - IOC-Mitglied Michael Mronz sieht im Fall seiner Wahl zum neuen Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds auch bessere Chancen für die Münchner Olympia-Bewerbung. "Als IOC-Mitglied und Präsident eines nationalen Dachverbandes hat man einen viel kraftvolleren Auftritt in der internationalen Sportwelt", sagte Mronz in einem Interview der "Welt am Sonntag". Deutschland müsse im Rennen um die Sommerspiele jetzt "international einen deutlich stärkeren und präsenteren Auftritt zeigen", mahnte der 59-Jährige.