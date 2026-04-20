Zudem verweisen die Organisatoren auf die Befragung von mehr als vier Millionen Menschen in den 17 potenziellen Ausrichterstädten und betonen, dass keine andere Bewerbung mehr Menschen einbindet. "Der Lohn ist jetzt eine olympische Bewerbung, die über eine noch nie dagewesene gesellschaftliche und politische Stabilität verfügt", bekräftigte Ministerpräsident Wüst.

Welche Chancen hat eine deutsche Bewerbung überhaupt?

Bei der Vergabe-Entscheidung im IOC muss Deutschland mit viel Konkurrenz rechnen. Indien und Katar haben sich für 2036 in Position gebracht, auch Saudi-Arabien dürfte nach der Fußball-WM 2034 Interesse an Olympia haben. In Europa könnte Madrid der stärkste Rivale einer deutschen Bewerbung sein. Südafrika dürfte spätestens 2040 oder 2044 ein Anwärter sein.

Noch aber ist offen, wann und nach welchem Modus künftige Spiele vergeben werden. Die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hat eine Kommission einberufen, die den aktuellen Auswahlprozess überprüfen soll. Ende Juni werden Ergebnisse erwartet, dann werden auch die Olympia-Planer in Deutschland ihr weiteres Vorgehen anpassen.

Warum überhaupt Olympische Spiele in Deutschland?

Der deutsche Sport hat es aus Sicht von Fachverbänden, Athletenvertretern und Bundesregierung dringend nötig, ein Fernziel mit großer Strahlkraft zu bekommen, um sich finanziell und strukturell besser aufzustellen. "Unser Land will und braucht diese Spiele", sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) nach den jüngsten Winterspielen in Italien, bei denen das deutsche Team erneut sein Medaillenziel verfehlte.

Was spricht gegen Olympische Spiele in Deutschland?

Die Kritiker argumentierten, so ein Großevent koste viel zu viel. In die aktuellen Ausgabenrechnungen seien viele Kosten wie zum Beispiel für die Sicherheit noch gar nicht eingerechnet. Zudem sei das Geld etwa für die Stadtentwicklung oder Wohnungsbau besser eingesetzt. Das Bündnis "NOlympia Köln" verwies darauf, dass viele Menschen gar nicht erst über die Pläne abgestimmt hätten.