München/Durban - Südafrika bewirbt sich mit Durban und nicht mit den größten Städten Johannesburg oder Kapstadt für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040. Die Stadt an der Ostküste tritt damit unter anderem gegen München an, das die Sommerspiele in jenen Jahren - oder in 2044 - nach Deutschland holen will. Wie das Nationale Olympische Komitee Südafrikas mitteilte, soll Durban das Zentrum der Bewerbung sein. Allerdings könnten auch andere Städte noch in das Konzept involviert werden.