Er ist im Erzgebirge aufgewachsen, hat in Halle und Leipzig studiert, in Bischofswerda den Vorbereitungsdienst absolviert und seine erste Pfarrstelle in Schloßvippach angetreten. Viele Jahre unterrichtete er an den Meininger Gymnasien das Fach Religion. Derzeit ist Pfarrer Daniel Meyer mit Vertretungsdiensten in den Kirchenkreisen Meiningen und Henneberger Land beauftragt. Bisher sei er in seinem Leben achtmal umgezogen, gab der 40-Jährige Einblick in sein Leben. „Ich habe Vielfalt erlebt“, schilderte er zu Beginn seiner Vorstellung. In Leipzig seien in den Abendgottesdienst 150 Besucher gekommen, in Schloßvippach am Sonntagmorgen 15. Nun hat er sich um die offene Pfarrstelle Walldorf-Metzels beworben.