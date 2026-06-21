Bewerben fürs FÖJ: Ein Jahr für den Naturschutz

Wer zwischen 16 und 27 Jahren alt ist und sich aktiv für Natur- und Umweltschutz engagieren will, ist beim Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) im Unesco-Biosphärenreservat Rhön genau richtig! Der Start ist am 1. September 2026 – bewerben kann man sich jetzt, um Teil eines einzigartigen Projekts zu werden. Das Biosphärenreservat Rhön bietet eine spannende Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in Naturschutz, Umweltbildung und nachhaltiger Entwicklung zu sammeln. FÖJler beteiligen sich an Projekten, lernen Neues und stärken ihre berufliche Orientierung zu stärken. Zudem tragen sie dazu bei, die einzigartige Kulturlandschaft der Rhön zu schützen und zu erhalten.