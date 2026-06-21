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  6. Ein Jahr für den Naturschutz

Bewerben fürs FÖJ Ein Jahr für den Naturschutz

Für ein freiwilliges ökologisches Jahr im Biosphärenreservat Rhön muss man sich jetzt bewerben – los geht es schon am 1. September. Mit spannenden Aufgaben.

Bewerben fürs FÖJ: Ein Jahr für den Naturschutz
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Simon Hendler, ehemaliger FÖJler in der hessischen Rhön, schätzte vor allem die Arbeit in der Natur, die spannenden Projekte und den wertvollen Austausch mit den Kollegen. Foto:  

Wer zwischen 16 und 27 Jahren alt ist und sich aktiv für Natur- und Umweltschutz engagieren will, ist beim Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) im Unesco-Biosphärenreservat Rhön genau richtig! Der Start ist am 1. September 2026 – bewerben kann man sich jetzt, um Teil eines einzigartigen Projekts zu werden. Das Biosphärenreservat Rhön bietet eine spannende Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in Naturschutz, Umweltbildung und nachhaltiger Entwicklung zu sammeln. FÖJler beteiligen sich an Projekten, lernen Neues und stärken ihre berufliche Orientierung zu stärken. Zudem tragen sie dazu bei, die einzigartige Kulturlandschaft der Rhön zu schützen und zu erhalten.

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Lilith Banz, die ihr FÖJ von September 2025 bis Juli 2026 in der Thüringer Verwaltung Biosphärenreservat Rhön absolviert, sagt: „Ich genieße die vielfältigen Aufgaben. Meine Talente werden gefördert und ich kann mich kreativ und eigenständig einbringen. Die abwechslungsreiche Mischung aus Büro- und Außeneinsätzen motiviert mich, wobei meine Interessen und Wünsche jederzeit berücksichtigt werden.“

Das bietet das FÖJ: praktische Arbeit in einem der schönsten Schutzgebiete Deutschlands, persönliche und berufliche Weiterentwicklung, ein monatliches Taschen- und Verpflegungsgeld von 350 Euro, Einblicke in verschiedene Berufsfelder im Bereich Umwelt- und Naturschutz

Einsatz in Bayern, Hessen und Thüringen

Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön e. V.: Einsatz in der Umweltbildungsstätte in Oberelsbach, in Oberbach-Wildflecken und in Oberelsbach. Die Schwerpunkte liegen hier in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung und Rangertätigkeiten. Vorausgesetzt wird ein Führerschein der Klasse B. Aktuell ist noch eine Stelle zu besetzen.

Bewerbungen für die Bayerische Rhön können an https://www.foej-bayern.de/bewirb-dich/online-bewerbung gerichtet werden.

Hessische Verwaltungsstelle: Einsatz in den Bereichen Landschaftspflege, Umweltbildung in Schulen und Kitas sowie praktische Natur- und Artenschutzeinsätze.

Bewerbungen für die Hessische Rhön können per Mail an das HLNUG (foej@hlnug.hessen.de) oder direkt an die Hessische Verwaltungsstelle (info@br-rhoen.de) gerichtet werden.

Thüringer Verwaltung mit Dienstsitz in Dermbachs Ortsteil Zella/Rhön: Schwerpunkt liegt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mitarbeit bei Bildungsmodulen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und im Bildungszentrum Propstei Zella sowie in der Unterstützung bei (Naturschutz-)Projekten und Veranstaltungsorganisation.

Weitere Informationen bzw. Bewerbungsmodalitäten gibt es auf der Seite der Naturfreundejugend Thüringen e. V. unter www.naturfreundejugend-thueringen.de/foej/

„Nutze die Chance, setze dich für die Natur ein und erlebe ein Jahr voller spannender Erfahrungen im Biosphärenreservat Rhön“, mit diesen Worten wirbt die Biosphärenreservatsverwaltung um neue FÖJler.