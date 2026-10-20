Ob ein Familienausflug zum Aussichtsturm, eine Wanderung mit Kollegen oder eine anspruchsvolle Tour durch die heimischen Wälder: Beim Bewegungswettbewerb „Wandern mit andern“ des Landkreises Schmalkalden-Meiningen stand erneut die Freude an gemeinsamer Bewegung im Mittelpunkt. Zwölf Wandergruppen durften sich am Ende über einen Geldpreis freuen. Wie hoch dieser jeweils ausfallen würde, erfuhren die Gewinner allerdings erst bei der gemeinsamen Preisübergabe.