„Teilnehmen und gewinnen!“ – so lautet auch in diesem Jahr der Aufruf des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Zum fünften Mal lobt das Landratsamt den Wettbewerb „Wandern mit Andern“ aus, bei dem die Teilnehmer monatlich die Chance auf attraktive Preise haben. Nun hat das Los erneut entschieden und die Gewinner für den Monat Juni stehen fest. 1. Platz: Antonia Gräf aus Kaltennordheim: Den Hauptgewinn ergatterte Antonia Gräf aus Kaltennordheim. Die Natur spielt für die leidenschaftliche Wanderin eine zentrale Rolle. Regelmäßig erkundet sie die Umgebung von Kaltennordheim – insbesondere auf ihrer letzten Wanderung, die sie von ihrem Heimatort zum malerischen Gibelchen führte. Diese Strecke reichte sie im Rahmen des Gewinnspiels ein. Für Antonia Gräf steht jedoch nicht nur das Ziel im Vordergrund, sondern vor allem das Erlebnis in der Natur. „Hauptsache raus in die Natur – lohnt sich immer wieder“, schrieb sie begeistert in das Bewerbungsformular. Kurz vor ihrem geplanten Sommerurlaub kann sich die Kaltennordheimerin nun über 200 Euro freuen. Obwohl eine persönliche Übergabe des Gewinns aufgrund der Urlaubspläne nicht mehr möglich war, erhält sie ihren Gewinn zeitnah ausgezahlt. „Das ist einfach großartig“, freut sie sich über den unerwarteten Geldsegen und plant derweil mit ihrer Familie bereits die nächsten Abenteuer. 2. Platz: Evangelische Kindertagesstätte „Linsenwiese“ Trusetal: Über den zweiten Platz freute sich die Evangelische Kindertagesstätte „Linsenwiese“ in Trusetal. Forschergeist und Abenteuerlust werden in der bewegungsfreundlichen Kita großgeschrieben. In einer lieb gewonnenen Tradition erkunden die älteren Kinder der Kindertagesstätte regelmäßig die fünf Ortsteile von Trusetal. Bei ihren Wanderungen erfahren sie nicht nur viel über ihre Umgebung, sondern auch wo ihre Freunde wohnen und welche Schätze die Natur zu bieten hat.