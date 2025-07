Bewegung: Ministerium: Mehr als 16.000 Kinder in Bewegung gebracht

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben sich im abgelaufenen Schuljahr knapp 16.200 Drittklässler aus 454 Schulen an einem vom Land geförderten Bewegungsprogramm beteiligt. "Wir können im neunten Jahr seit dem offiziellen Startschuss auf einen sehr erfolgreichen Programmverlauf blicken", erklärte Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen. Mehr als 800 besonders sportlich begabte Kinder wetteiferten nach dem Bewegungs-Check bei fünf Talentiaden in elf Sportarten um Medaillen. In sechs Landkreisen wurden regelmäßige Bewegungsförderangebote im Schulalltag durch Übungsleiterinnen und Übungsleiter durchgeführt.