Bewegung für alle Von Aerobic bis Zumba - Was "Sport im Park" zu bieten hat

Was sollte mitgebracht und beachtet werden?

Interessierte sollten in bequemer Freizeit- oder Sportkleidung kommen, Getränke und ein Handtuch mitbringen; je nach Sportart auch eine Sport- oder Isomatte, oder andere Ausrüstung. Oft gibt es bei den Angeboten keine Toiletten, Dusch-, oder Umkleidemöglichkeiten. Die Termine können etwa bei Gewittern oder anderen schlechten Wetterbedingungen kurzfristig ausfallen.