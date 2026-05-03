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  6. Von Aerobic bis Zumba - Was "Sport im Park" zu bieten hat

Bewegung für alle Von Aerobic bis Zumba - Was "Sport im Park" zu bieten hat

In ein paar Tagen startet in fünf Thüringer Städten wieder ein besonderes Sportangebot. Was Interessierte beim kostenlosen «Sport im Park» wann und wo erwartet.

Bewegung für alle: Von Aerobic bis Zumba - Was Sport im Park zu bieten hat
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Ab nächster Woche können Interessierte in verschiedenen Thüringer Städten wieder regelmäßig kostenlose Sportangebote im Freien nutzen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Erfurt/Apolda/Jena (dpa/th) - Wer eine unverbindliche, regelmäßige und kostenlose Gelegenheit für Bewegung mit anderen sucht, hat bei "Sport im Park" eine Anlaufstelle. Wie genau das Angebot aussieht:

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Wo kann man "Sport im Park" machen?

In Parks und anderen öffentlichen Freizeitflächen unter freiem Himmel in Apolda, Bad Berka, Erfurt, Jena und Weimar können Interessierte zu den Kursen kommen. Dahinter steckt der Verein "Impulsregion", der eben genau mit den genannten Städten und dem Weimarer Land zusammenarbeitet.

Wann wird Sport gemacht?

In Weimar, Apolda und Bad Berka wird ab dem 5. Mai jeden Dienstag Sport unter Anleitung geboten. In Erfurt und Jena geht es ab dem 6. Mai los. Dort geht es jeden Mittwoch in Wochen-Taktung weiter. Los geht es in der Regel am späten Nachmittag von 17.00 bis 18.00 Uhr.

Um welche Sportarten geht es?

Angeboten werden unterschiedlichste Sportarten, darunter Kickboxen, Pilates, Hockey und sogenannter Line Dance. Die Sportarten variieren von Datum und Ort. In jeder Stadt gibt es unterschiedliche Angebote. Überall werden die Schnupperstunden qualifizierten Trainerinnen und Trainern angeleitet.

Wer kann mitmachen?

Unabhängig von Alter und Sport-Erfahrung stehen die Angebote allen Interessierten offen. Zu einzelnen Terminen werden aber etwa Aktivitäten speziell für Kinder, Senioren, Frauen und Mädchen angeboten. Eine Übersicht ist online verfügbar. 

Was sollte mitgebracht und beachtet werden?

Interessierte sollten in bequemer Freizeit- oder Sportkleidung kommen, Getränke und ein Handtuch mitbringen; je nach Sportart auch eine Sport- oder Isomatte, oder andere Ausrüstung. Oft gibt es bei den Angeboten keine Toiletten, Dusch-, oder Umkleidemöglichkeiten. Die Termine können etwa bei Gewittern oder anderen schlechten Wetterbedingungen kurzfristig ausfallen.